[Aktualisiert 16.15 Uhr] Die Sperrung der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Landstuhl-West und der Anschlussstelle Kaiserslautern-West hat am Freitag zu einem Verkehrschaos in Teilen der Westpfalz geführt. Lange Rückstaus bildeten sich nicht nur auf der A6, sondern auch auf den Ausweichstrecken, insbesondere in und um Ramstein-Miesenbach.

Für den weiteren Ausbau der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof ist die A6 für einige Tage voll gesperrt. Seit Donnerstag, 27. August, bis Montag, 31. August, wird die alte Brücke über die Autobahn abgerissen. Der Verkehr wird ab Kaiserslautern-West beziehungsweise ab Ramstein-Miesenbach umgeleitet.

Verkehrsbehinderungen auf Umleitungsstrecken

Wer auf der A6 unterwegs ist, braucht deshalb Geduld. Laut Polizei ist die aktuelle Verkehrslage sehr chaotisch. Autofahrer müssen mit Behinderungen auf allen Umleitungsstrecken in Landstuhl, Bann und Queidersbach rechnen. Auf der A6 gibt es schon kurz nach Mannheim die ersten Verkehrsbehinderungen. Die Umleitungsstrecken werden von den Verkehrsteilnehmern nicht angenommen, deswegen kommt es auch auf umliegenden Straßen zu Staus. Insgesamt kam es zu sechs staubedingten Auffahrunfällen. Innerstädtisch in Landstuhl wurden zwei Ampeln abgeschaltet, damit der Verkehr besser läuft. Hier entspannt sich die Verkehrslage momentan. Die Polizei rät, die Region bis Montag weiträumig zu umfahren.

Für den Abbruch der alten Brücke wird die A6 von Donnerstagabend, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, in beide Fahrtrichtungen gesperrt. In diesem Zeitraum muss mit Behinderungen auf der A6 vor der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach und vor der Anschlussstelle Kaiserslautern-West gerechnet werden, so der LBM.

Ende 2020 weitere Einschränkungen

Der Verkehr Fahrtrichtung Saarbrücken wird ab der Anschlussstelle Kaiserslautern-West über die U 30-U18 (B270 – L367 – L356 – L363) zur A6 Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach geleitet, wo es wieder auf die A6 geht.

Umgekehrt wird der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim ab der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach über die U11-U21 (L363 – L356 – L367 – B270) zur A6 Anschlussstelle Kaiserslautern-West geleitet.

Im Anschluss laufen die restlichen Abbrucharbeiten der Widerlager der alten Brücke ohne weitere Einschränkungen des Verkehrs auf der A6. Da die neue Brücke befahren werden kann, ist der Verkehr der L369 über die A6 zwischen dem Einsiedlerhof und Mackenbach/Rodenbach von den Arbeiten nicht betroffen.

Weitere, zeitlich begrenzte Einschränkungen auf der A6 kündigt der LBM für Ende 2020 an, wenn das Traggerüst für den zweiten Teil des neuen Brückenbauwerks zur Überführung der L369 über die A6 aufgebaut wird.

Zudem ist es heute auf der B10 zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein nach einem Verkehrsunfall zu einem zweistündigen Stau gekommen.