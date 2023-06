Wegen eines Unfalls auf der A6 bei Sinsheim ist im Moment die Fahrbahn in Richtung Heilbronn gesperrt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, habe sich ein Fahrzeug überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer habe leichte Verletzungen davongetragen und wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wird laut Polizei noch so lange gesperrt bleiben, bis die Unfallstelle geräumt ist. Viele Fahrzeugteile würden über die Fahrbahn verteilt liegen.