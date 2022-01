Nach einem Unfall mit einem umgekippten Sattelzug gegen 4.30 Uhr ist die A6 in Höhe Grünstadt in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, wird der Verkehr an der Anschlussstelle Kirchheim abgeleitet. An dem Unfall war nur der Lkw beteiligt, der Fahrer verletzte sich laut Polizei leicht. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kirchheim abgeleitet. Für die Bergung des Sattelzugs wird die A6 in Fahrtrichtung Mannheim auch noch für die nächsten Stunden gesperrt bleiben müssen. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Wir berichten weiter.