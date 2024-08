Fünf Personen, darunter ein Kleinkind, sind bei einem Unfall auf der A6 zwischen Mannheim-Sandhofen und Viernheimer Dreieck am Donnerstagabend leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach seien gegen 18.15 Uhr auf der Fahrbahn Richtung Viernheimer Dreieck, deren linke Spur aufgrund einer Baustelle über die Gegenfahrbahn geleitet wird, drei Fahrzeuge kollidiert. Das vordere Auto habe verkehrsbedingt stark abbremsen müssen. Das Fahrzeuge dahinter habe noch rechtzeitig bremsen können, das dahinter wiederum nicht. Das Fahrzeug in der Mitte sei dadurch auf das erste Auto geschoben worden. Laut Polizei wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Neben Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, berichtet die Polizei weiter. Für dessen Landung habe man die Fahrbahn in Richtung Viernheim für rund eine Stunde voll sperren müssen. Den beim Unfall entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 70.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sei auf der Gegenfahrbahn Richtung Saarbrücken der Reifen eines Fahrzeugs geplatzt. Das Auto sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen. Aufgrund des Staus in beide Richtungen habe der Abschleppdienst lange gebraucht, um zum Fahrzeug zu gelangen.