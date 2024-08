Zu vorübergehenden Sperrungen auf der A6 kommt es zwischen Freitag, 6. September, 9 Uhr, und Sonntag, 8. September, 17 Uhr. Der Grund dafür sind laut Autobahn GmbH Arbeiten im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost in Fahrtrichtung Saarbrücken. Betroffen sind die Anschlussstelle selbst und die Überführung in der Ludwigshafener Straße. Die Fahrbahn wird in den Ab- und Auffahrtsästen instandgesetzt. Außerdem wir der Asphaltbelag des Überführungsbauwerks in der Ludwigshafener Straße erneuert. Während der zweitägigen Bauarbeiten sind die Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost in Fahrtrichtung Saarbrücken sowie der Park&Ride-Parkplatz Kaiserslautern-Ost-Schweinsdell und die Ludwigshafener Straße zwischen der Ausfahrt Kaiserslautern-Ost und dem Kreisel am Parkplatz temporär gesperrt. Eine örtliche Umleitung wird laut Autobahn GmbH ausgeschildert.