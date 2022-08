Sich als Polizisten ausgegeben, einen Kleinbus auf der Autobahn angehalten, Ausweise, Geldbeutel und Bargeld entwendet – so lässt sich kurz die Masche beschreiben, die Betrüger am späten Dienstagnachmittag auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn in Richtung Mannheim durchgezogen haben. Mit einem silberfarbenen Mercedes überholten sie den Kleinbus, der Beifahrer hielt einen Ausweis aus dem Fenster und deutete dem Fahrer des Kleinbusses an, auf dem Seitenstreifen anzuhalten, berichtet die Polizei. Dieser folgte der Anweisung. Der Beifahrer des Mercedes’ gab sich als Polizeibeamter aus und kündigte an, dass er alle Handtaschen und das Fahrzeug nach Drogen durchsuchen müsse. Die Insassen händigten teilweise ihre Ausweise aus, verweigerten aber die Herausgabe der Geldbeutel. Eine Geschädigte hielt ihren Geldbeutel fest in der Hand, als der falsche Polizeibeamte danach griff und ihn ihr wegnahm. Dann ging er zum Mercedes, der sogleich in Richtung Mannheim davonfuhr. Der falsche Polizist wurde von den Geschädigten wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß. Er war komplett schwarz gekleidet, trug ein schwarzes Basecap und eine Weste mit der Aufschrift „POLIZEI“ sowie eine weiße FFP-2-Maske. In dem entwendeten Geldbeutel der Frau war neben Ausweisen und EC-Karte auch ein Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. Eine Fahndung nach den beiden Tätern verlief ergebnislos. Die Polizei bittet Zeugen, denen der Mercedes ebenfalls aufgefallen ist, sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter Telefon 0631 35340 in Verbindung setzen.