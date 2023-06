Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte am Sonntagnachmittag auf der A6 bei Wattenheim zu einem Brand entlang der Autobahn. Dort war um 17.40 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer stellte sein Auto an einer Behelfsausfahrt ab, als er Rauch im Motorraum bemerkte. Wie die Polizei mitteilte, explodierten im Fahrzeug mitgeführte CO2-Behälter und Einwegzigaretten. Dadurch geriet eine Böschung in Brand. Auch ein angrenzendes Waldstück wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr brachte 100.000 Liter Löschwasser an die Unfallstelle, von denen 60.000 Liter eingesetzt wurden, um das Feuer zu bekämpfen. Die Autobahn war zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.