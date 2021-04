Am Donnerstag, kurz nach 14 Uhr, hat die Polizei die Autobahn A6 zwischen Viernheimer Kreuz und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen in Richtung Heilbronn voll gesperrt. Der Grund: ein defekter Schwertransport in einer Baustelle.

Wie die Polizei mitteilt, dauern die Bergungsarbeiten an. Der Verkehr staut sich über mehrere Kilometer zwischen Mannheim-Neckarau und Kreuz Mannheim. Die Umleitungsempfehlung der Polizei: Von Viernheim kommend Richtung Süden am Autobahnkreuz Mannheim über die A656 auf die A5 Richtung Karlsruhe fahren. Schlagwörter Blaulicht Mannheim