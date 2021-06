Am Dienstagnachmittag hat es auf der A6 in Höhe Landstuhl einen Unfall gegeben, der zu Staus auf der Strecke geführt hat. Die Strecke ist mittlerweile wieder freigegeben, es kann aber noch zu Verzögerungen kommen. Weitere Details zum Unfall will die Polizei im Laufe des Abends veröffentlichen.