Am Samstagmorgen gegen kurz nach 4 Uhr gingen sowohl bei der integrierten Rettungsleitstelle Rhein-Neckar als auch beim Polizeinotruf mehrere Anrufe ein, dass sich ein Auto auf der A6 in Höhe Sinsheim überschlagen hätte. Die Streife entdeckte vor Ort ein stark beschädigtes Auto auf der linken Fahrbahn in Richtung Mannheim. Aus derzeit noch unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Betongleitwand, teilt die Polizei weiter mit. Unklar sei derzeit, ob sich der Wagen überschlagen hat und jemand verletzt wurde. Die Autobahn sei übersäht von einem Trümmerfeld, so die Beamten. Die Folge: Stau.