Die Geduldsfäden bei Verkehrsteilnehmern in und rund um Kaiserslautern stehen vor ihrer wohl härtesten Zerreißprobe: Zum dritten Mal in diesem Jahr wird übers Wochenende hinweg die Autobahn zwischen Lautern-West und Ramstein-Miesenbach abgeriegelt.

Das ist laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) unabdingbar, um die neue Brücke, die bei Einsiedlerhof über die Fahrbahnen führt, von ihrer sogenannten Überbauschalung zu befreien. Wie zuletzt am zweiten Juli-Wochenende der Fall, wird die Auffahrt West am Freitagabend gegen 22 Uhr gesperrt. Gleiches passiert an der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach. Spätestens am Montagfrüh, 5 Uhr, soll der Verkehr wieder fließen. Doch rechnet der LBM damit, dass die Autobahn schon im Laufe des Sonntags wieder freigegeben werden kann.

Baustelle auf B270 verschärft die Lage

Verschärft wird die Lage diesmal durch die Baustelle auf der B270 zwischen Autobahn und Kleeblatt. Immerhin: Wegen der Sperrung wird die reguläre A-6-Auffahrt Richtung Mannheim geöffnet. Wer die Umleitung von Ramstein über Weilerbach nutzt und von Siegelbach kommt, kann also direkt auffahren und muss nicht durch den Opel-Kreisel.