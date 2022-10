Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich gegen 10.30 Uhr am Dreieck Hockenheim ereignet hat. Der Fahrer eines Sattelzuges hat auf der Überleitung von der A6 zur A61 in Richtung Speyer eine Absperrwand der Autobahnmeisterei offenbar zu spät erkannt und fuhr auf. Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Absperrwand sowie dem aufgefahrenen Lkw.. Der rechte Fahrstreifen in der Überleitung ist aktuell gesperrt.