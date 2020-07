Nach einem Unfall mit acht Verletzten ist die A5 bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) in Fahrtrichtung Karlsruhe am Mittwochabend voll gesperrt worden. Den Polizeiangaben zufolge kollidierten drei Autos miteinander, darunter ein neuer Porsche Elektro-Sportwagen. Den genauen Unfallhergang und die Unfallursache konnte die Polizei am Abned noch nicht bestätigen. Ein Transporter war offenbar mit dem vorausfahrenden Porsche zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Vorderrad des Transporters komplett herausgerissen und hat zwei weitere Fahrzeuge getroffen und schwer beschädigt. Insgesamt acht Personen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden, vier von ihnen kamen in umliegende Kliniken. Die Autobahn musste voll gesperrt werden. Alle Fahrspuren waren blockiert. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Offenbar erlitten drei Fahrzeuge einen Totalschaden, darunter auch der Porsche.