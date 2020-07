Nach einem Unfall mit mehreren Verletzten ist die A5 bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) in Fahrtrichtung Karlsruhe am Mittwochabend voll gesperrt worden. Den Polizeiangaben zufolge war ein Mercedes Sprinter zu schnell unterwegs und kollidierte zuerst mit einem VW Golf, bevor er durch den Aufprall auf den linken Fahrstreifen gelenkt wurde und dort mit einem Porsche Taygan und einem VW Eos zusammenstieß. Fahrer und Beifahrerin des Golfs seien verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden, konnten dieses laut Polizei aber bereits wieder verlassen. Der Fahrer des Eos wurde ebenfalls leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 113.000 Euro.

Da die vier beteiligten Fahrzeuge alle nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten war der betroffene Autobahnabschnitt zwischen 18.25 Uhr und 20.45 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch abgeleitet.