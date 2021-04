Die A5 in Höhe der Anschlussstelle Hirschberg in Fahrtrichtung Karlsruhe musste am Freitagmorgen voll gesperrt werden. Grund dafür ist laut Polizei ein umgekippter Lkw-Anhänger. Der Verkehr wurde zunächst am Autobahnkreuz Weinheim über die A569 in Richtung Mannheim umgeleitet. Die Bergungsarbeiten dauern an, es kommt zu einem Rückstau von mehreren Kilometern Länge.