[Aktualisiert 14.42 Uhr] Die A5 in Höhe der Anschlussstelle Hirschberg in Fahrtrichtung Karlsruhe musste am Freitagmorgen zwischen 8.30 Uhr und 12.17 Uhr voll gesperrt werden. Grund dafür war laut Polizei ein umgekippter Lkw-Anhänger. Der Verkehr musste umgeleitet werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist es zu einem kilometerlangen Rückstau gekommen.

Nach Angaben der Polizei war ein 32-jähriger Lkw-Fahrer gegen 8.30 Uhr mit seinem Lastwagen-Anhänger-Gespann kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg in die Leitplanken geraten, weil er einen vor ihm bremsenden Pkw zu spät erkannt hatte. Durch das ruckartige Manöver sei das Gespann ins Schlingern geraten und der Anhänger auf die Seite gekippt. Sowohl die Standspur als auch die rechte Fahrspur seien dadurch blockiert gewesen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Anhänger musste durch einen Autokran wieder aufgerichtet werden. Der Fahrer konnte mit dem Lastwagen seine Fahrt selbständig fortsetzen, der Anhänger musste abgeschleppt werden.