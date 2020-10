[Aktualisiert 9.55 Uhr] Nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen wardie A5 kurz vor dem Walldorfer Kreuz in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt. Das hat die Polizei am Morgen mitgeteilt. Seit 9.30 Uhr ist die A5 wieder freigegeben. Die Unfallaufnahme sowie die Reinigung der Fahrbahn ist beendet.

Gegen 7 Uhr war ein Sprinterfahrer auf einen stehenden Lastwagen aufgefahren. Der Sprinterfahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrer des Lastwagens wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt, so die Polizei.

Der Sprinter, der Essen für die Kantinen mehrerer Karlsruher Schulen geladen hatte, wurde abgeschleppt. Der Sattelzug, der nur bedingt fahrbar war, wurde auf einen nahegelegenen Rastplatz geschleppt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Rückstau belief sich in der Spitze auf fast acht Kilometer.