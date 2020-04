Eine halbseitige Sperrung hat den Verkehr am späten Samstagvormittag auf der A 650 bei Ellerstadt in Fahrtrichtung Ludwigshafen für etwa eine Stunde behindert. Wie die Polizei mitteilt, war die Sperrung nach einem Unfall nötig geworden, der sich gegen 10.40 Uhr ereignete: Ein 58-Jähriger war demnach mit seinem Wagen beim Überholen ins Schleudern gekommen und gegen die rechte Leitplanke gefahren. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der Fremdschaden dürfte laut Polizei bei circa 2000 Euro liegen.