Die zunächst für zwei Wochenenden geplanten und angekündigten Vollsperrungen der Autobahn A 63 zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden in Fahrtrichtung Mainz können nun auf ein Wochenende begrenzt werden. Baufirma und Autobahnamt hätten zwischenzeitlich den Aufwand der noch ausstehenden Arbeiten neu bewertet, lässt der Landesbetrieb Mobilität zur Erklärung wissen. Im Ergebnis sollen die Restarbeiten an lediglich einem statt an zwei Wochenenden erledigt werden, so dass die zunächst vom 13. bis 16. November vorgesehene Vollsperrung der A63 entbehrlich werde. Es sei nunmehr geplant, die Arbeiten am Freitagmorgen, 20. November, unter einspuriger Verkehrsführung der Fahrbahn in Richtung Mainz zu beginnen und dann ab 20. November, 19 Uhr, bis 23. November, 5 Uhr, die A63 Richtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Göllheim und Kirchheimbolanden voll zu sperren. Die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern sei nach wie vor nicht betroffen, so der LBM. Ergänzend teilt die Straßenbaubehörde mit, dass die verkehrliche Freigabe der Richtungsfahrbahn Mainz am Dienstag, 10. November, erfolgen konnte und der Rückbau der einspurigen Verkehrsführung auf der Richtungsfahrbahn Kaiserslautern ab Montag, 16. November, ansteht.