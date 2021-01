Im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen ist es laut Autobahnpolizei zu einem Unfall auf der A 61 in Höhe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen gekommen. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer war um 8.30 Uhr in Richtung Koblenz unterwegs und kam, vermutlich wegen eines gesundheitlichen Problems, vom rechten Fahrstreifen ab. Dabei stieß er mit einem Mercedes zusammen, der links von ihm fuhr. Das Auto des 42-jährigen Fahrers wurde in die Schutzplanke gedrückt. Die Fahrbahn in Richtung Koblenz musste voll gesperrt werden – unter anderem wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und Trümmerteilen auf der Straße. Dadurch kam es zu Staus. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden beträgt rund 70.000 Euro.