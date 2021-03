[Aktualisiert, 18.45 Uhr]

Die A 61 ist am Mittwochnachmittag zwischen dem Kreuz Ludwigshafen und dem Kreuz Frankenthal in Fahrtrichtung Koblenz vorübergehend voll gesperrt gewesen. Laut der Autobahnpolizei Ruchheim war ein Lastkraftwagen umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauern an. Gegen 18.30 Uhr teilte die Autobahnpolizei auf Nachfrage mit, dass die Sperrung nur noch für eine Fahrbahn besteht. Wir berichten weiter.