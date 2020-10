999 Teilnehmer trotzten der Corona-Pandemie und nahmen an der 26. Auflage des Wasgau-Bike-Marathon, "Wasi" genannt, am Samstag teil. "Ich finde es toll, wie sich alle an die Hygienevorschriften halten", stellte Markus Appelmann, der gemeinsam mit der Radsportabteilung des Sportverein Lemberg das traditionsreiche Sportereignis zum Saisonabschluss organisiert, fest. Sein Debüt mit der besonderen Startnummer 1, die sonst immer das Heltersberger Radsportidol Udo Bölts trägt, feierte der erst neunjährige Max Chelius. Der ebenfalls aus Heltersberg im Landkreis Südwestpfalz kommende Radsportler ist bereits im zarten Alter von vier Jahren erstmals hier gestartet und durfte als Anerkennung die besondere Startnummer tragen. Bei optimalen Bedingungen starteten alle Teilnehmer von 9 bis 11 Uhr auf einer der drei Distanzen: 30, 60 und 90 Kilometer. Eindrücke von der Veranstaltung gibt es in unserer Bildergalerie.

Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Michael Elig Foto 1 von 31 26. Wasgau Bike-Marathon "Wasi" am 10. Oktober 2020 in Heltersberg.