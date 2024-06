Owen Ansah hat als erster deutscher Sprinter über 100 Meter die 10-Sekunden-Marke unterboten und Sportgeschichte geschrieben. Der 23 Jahre alter Leichtathlet vom Hamburger SV verbesserte am Samstag bei seinem Sieg in 9,99 Sekunden bei den nationalen Titelkämpfen in Braunschweig die acht Jahre alte deutsche Rekordmarke des Wattenscheiders Julian Reus um zwei Hundertstelsekunden. Er ist sicher bei Olympia dabei.

Ansah verwies Favorit Joshua Hartmann vom ASV Köln auf Rang zwei. Er lief in 10,06 Sekunden persönliche Bestzeit.

Ricarda Lobe aus Landau, Trainingspartnerin von Ansah, gewann über 100 Meter Hürden in persönlicher Bestzeit von 12,89 Sekunden ihren dritten deutschen Meistertitel. Auch 2020 und 2021 siegte sie in Braunschweig, dann war sie zwei Jahre verletzt.