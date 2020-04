Ein 96 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Überfall in seinem eigenen Haus am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitgeteilt hat, klingelte ein Unbekannter gegen 22.30 Uhr an der Tür des Einfamilienhauses. Der Bewohner habe die Tür geöffnet, sei in den Flur gedrängt und geschlagen worden. Auf seine Hilferufe hin sei eine im selben Haus wohnende Frau dazugekommen, die auf den Täter eingetreten und -geschlagen habe, so die Polizei weiter. Der Unbekannte habe sich dann aus dem Staub gemacht.

Der 96-Jährige wurde bei dem Überfall am Kopf verletzt, er musste ins Krankenhaus, das er aber laut Polizei wieder verlassen konnte.

Der Angreifer wurde der Polizei als auffällig klein beschrieben, etwa 1,60 Meter groß. Davon abgesehen gibt es keine Beschreibung, da er offenbar eine Sturmhaube mit Sehschlitzen getragen hat. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 06731/8520.