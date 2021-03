[Aktualisiert, 16 Uhr] Nach einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Weingarten (Kreis Karlsruhe) ist eine tote Frau gefunden worden. Die Feuerwehr war am Dienstag im Einsatz. Polizeiangaben zufolge ist die 95-jährige Wohnungsinhaberin in Folge eines Wohnungsbrandes gestorben. Derzeit sind Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Karlsruhe noch mit der Klärung des mutmaßlichen Unfallgeschehens beschäftigt.