Jeden Tag kommen auch in Rheinland-Pfalz vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtete Menschen an. Kinder und Jugendliche, deren Familien bereits eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, sind schulpflichtig. Auch ohne Aufenthaltserlaubnis besteht freiwillig die Möglichkeit, in Deutschland in Kita sowie Schule zu gehen. Nach Auskunft der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) besuchen derzeit 935 ukrainische Schülerinnen und Schüler Bildungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz. Ihnen sollen Intensiv-Sprachkurse sowie psychologische Hilfe die Integration erleichtern.