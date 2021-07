Dreister Diebstahl in Oggersheim: Am Mittwoch gegen 10.20 Uhr lief eine 92-Jährige nach Polizeiangaben mit ihrem Rollator über den Hans-Warsch-Platz, als plötzlich eine 13-Jährige die am Rollator befestigte Vordertasche öffnete, den Geldbeutel der Seniorin herausnahm und aus diesem einen 100-Euro-Schein herausholte. Dann lief die 13-Jährige weg. Den Geldbeutel ließ sie in der Tasche zurück. Laut Zeugenaussagen rannte sie zu einer bislang unbekannten Frau mit einem Kinderwagen. Es ist davon auszugehen, dass sie dieser Frau das Geld übergab, so dass nicht auszuschließen ist, dass es sich hierbei um ein bandenmäßiges Vorgehen handelte. Die Polizei konnte die 13-Jährige zwar ermitteln, diese bestritt jedoch die Tat und gab zunächst falsche Personalien an. Weil sich die Tat auf dem stark frequentierten Hans-Warsch-Platz ereignete und damit eventuell von vielen Menschen beobachtet wurde, bittet die Polizei Zeugen, sich bei der Wache unter Telefon 0621/963-2403 zu melden.