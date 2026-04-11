Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Waldwimmersbach ist am Samstag, 11. April, eine 92-jährige Frau ums Leben gekommen. Das Feuer brach laut Polizei gegen 9.00 Uhr in der Hauptstraße aus. Die Feuerwehr konnte die Bewohnerin nach Abschluss der Löscharbeiten nur noch tot bergen.

Eine weitere Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf etwa 300.000 Euro beziffert. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nach Angaben der Polizei nicht.

Die Hauptstraße bleibt wegen Nachlöscharbeiten vorerst für den Verkehr gesperrt.