Wegen einer Unachtsamkeit musste eine 92-Jährige am Mittwochabend in die Klinik eingeliefert werden. Sie hatte einen Spüllappen auf einer noch heißen Herdplatte abgelegt.

Gegen 22Uhr meldete sich die 92-jährige Wohnungsinhaberin in der Straße „Am Berg“ in Grünwettersbach, einem Stadtteil von Karlsruhe über ihren Hausnotruf. Der Spüllappen war in Brand geraten, dadurch hatte es eine starke Rauchentwicklung gegeben. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde die Rentnerin vor Ort versorgt und im Anschluss mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr durchlüftete die Wohnung, ein Sachschaden entstand nicht.