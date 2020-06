Ein 91-Jähriger hat sich laut Polizei am Montag zwischen 11 und 12 Uhr darauf eingelassen, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Iggelheimer Straße Schmuck zu kaufen – was ein Fehler war: Ihm wurden dabei 100 Euro gestohlen. Ein unbekannter Mann habe den Senior angesprochen und ihm Schmuck zum Kauf angeboten. Der Geschädigte habe zwei Stücke ausgewählt und diese bezahlt. Zu Hause sei ihm aufgefallen, dass 100 Euro Bargeld aus seiner Geldbörse fehlen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter oder seinem Fahrzeug geben können (Telefon: 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de). „Vermutlich handelt es sich um ein größeres weißes Fahrzeug, in welchem auch Pelzmäntel und Lederjacken gelagert waren“, berichtet sie.