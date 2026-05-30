Seit Donnerstag wird eine 91-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims in Böhl-Iggelheim vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau zuletzt gegen 16 Uhr in der Einrichtung gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.Die Beamten schließen nicht aus, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befinden könnte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht gefunden werden. Deshalb bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Ein Bild der vermissten Frau hat die Polizei veröffentlicht.

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und wiegt rund 46 Kilogramm. Sie hat schulterlanges weißes Haar und trug zuletzt eine hellblaue Jacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe.Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 entgegen.

Wer die Vermisste sieht, soll sie nach Möglichkeit im Blick behalten und umgehend über den Notruf 110 die Polizei verständigen.