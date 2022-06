Der 1. FC Kaiserslautern hat sein erstes Testspiel in Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2022/23 wie erwartet gewonnen. Bei Landesligist SV Rülzheim siegten die Roten Teufel am Samstagnachmittag mit 9:0 (5:0).

Vor 2670 Zuschauern brachte Muhammed Kiprit den FCK bei Gluthitze in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, nur eine Minute später erhöhte Mike Wunderlich. Kenny Prince Redondo (30., 44.) und Philipp Hercher (40.) stellten bis zur Pause auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel trafen Nicolas Sessa (54.), Kevin Kraus (72.), Daniel Hanslik (88.) und Terrence Boyd, der in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte.