90 Minuten lang mussten am Freitag rund 3800 Pirmasenser Haushalte ohne Strom auskommen. Das sorgte neben schwarzen PC-Bildschirmen für enttäuschte Dynamikum-Besucher.

In Zweibrücken hat ein Mann einen anderen im März mit einem Messer schwer verletzt. Das Opfer ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, der 50-Jährige sitzt noch immer in U-Haft.

PSB investiert weiter in den Pirmasenser Firmensitz. Ein Neubau soll die Lagerkapazität langfristig verdreifachen. Das ist dem Unternehmen mehrere Millionen Euro wert.

Eine Immobilienanzeige sorgt in der Zweibrücker Innenstadt für Aufruhr. Jetzt erzählt die Wirtin des Café No. 6, was an den Gerüchten um die Schließung dran ist.

Am Sonntag entscheidet sich, wer die nächsten acht Jahre an der Spitze Zweibrückens steht. Auch bei der Stichwahl ist die Anzahl der Briefwähler hoch.

Die Pirmasenser Straße in Niederauerbach ist seit Sommer 2025 voll gesperrt. Übernächste Woche soll der zweite Abschnitt fertig sein. So geht es weiter.

Immer mehr Apotheken schließen: In Rheinland-Pfalz spitzt sich die Lage zu. Versorgungslücken drohen. In Pirmasens hat sich die Anzahl der Apotheken zwischen 2014 und 2024 fast halbiert.

Zwei Monate Kioskbetrieb am Bahnhof. Warum sich die Betreiberin dort sicher fühlt und warum sie von der Deutschen Post enttäuscht ist.

Am Morgen des Ostermontages ist Reinhard Schantz aus Dahn im Alter von 92 Jahren gestorben. Der vierfache Familienvater war Lehrer und vielfach ehrenamtlich engagiert.

429 Jahre alt ist es geworden, seinen 430. Geburtstag durfte es nicht mehr feiern – das Zweibrücker Herzog-Wolfgang-Gymnasium. So endete die Tradition.

Balkonien, papperlapapp und bumsfidel: Unsere Kolumnistin Melanie Müller von Klingspor vermisst so manche Wörter in der Alltagssprache. Und will einige wieder häufiger benutzen.

Die Suchen nach einem Büroleiter für die VG Waldfischbach-Burgalben sowie nach einem Pächter für „Es Budche“ in Herschberg nimmt Kolumnistin Andrea Daum ins Visier.

Für Balkonkraftwerke und ganz viele Nachahmer macht sich unser Kolumnist Klaus Kadel-Magin stark und stützt sich dabei auch auf Zahlen der Stadtwerke Pirmasens.

Vier Startsiege, dann Ausfälle und Torwartnot. Winter-Transfers bringen den „Hornets“ den Turnaround, doch der Heilbronn-Schock stoppt sie im Halbfinale. Wo der EHC Zweibrücken aktuell steht.

„Das Symbol der Rose im geschichtlichen, politischen und religiösen Kontext“ lautet das Thema der Ausstellung im Rosenmuseum im Zweibrücker Rosengarten.