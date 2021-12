Erfolglos hat eine Frau am Mittwochvormittag versucht, eine 90-jährige Landauerin am Telefon hereinzulegen. Laut Polizei erklärte die Unbekannte am Telefon, sie sei von der Polizei, und es sei in der Nachbarschaft zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen. Die Anruferin erkundigte sich in diesem Zusammenhang nach Wertgegenständen in dem Anwesen der Seniorin. Da die 90-Jährige nachfragte, weil ihr die Situation suspekt vorkam, beendete die unbekannte Anruferin das Telefonat. Die Polizei warnt regelmäßig und eindringlich vor diesen Betrügern am Telefon. Sie gibt auch ganz konkrete Tipps, was zu tun ist.

Mehr zum Thema lesen Sie hier