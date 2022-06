Übervolle Züge in Urlaubsregionen, Gedränge auf Bahnsteigen sowie Verspätungen und verärgerte Kunden – für das 9-Euro-Ticket war die Pfingstreisewelle ein erster Härtetest.

Über das Pfingstwochenende sind alljährlich viele Regionalzüge vor allem in Urlaubsregionen proppevoll. Diesmal kamen aber noch die 9-Euro-Tickets hinzu. Diese gelten im Juni, Juli und August und ermöglichen jeweils für einen Monat beliebig viele Fahrten in Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs in ganz Deutschland. Während des langen Pfingstwochenendes waren nach Angaben der Deutschen Bahn Regionalzüge insbesondere zu touristischen Zielen sehr stark nachgefragt – etwa Richtung Ost- und Nordsee. Reisende berichteten von teils völlig überfüllten Zügen. Aus einigen Zügen mussten Fahrgäste wieder aussteigen. Auch konnten Reisende Fahrräder teils nicht mitnehmen. Bundespolizisten waren über Pfingsten verstärkt im Einsatz, um Bahn-Mitarbeiter zu unterstützen – etwa wenn Fahrgäste aufgefordert werden mussten, überfüllte Züge zu verlassen. Das 9-Euro-Ticket ermöglicht fast kostenlose Reisen auch über weite Strecken. Gerade das Pfingstwochenende hat aber wohl deutlich gemacht, dass extrem lange Fahrten in massiv überfüllten Zügen oft problematisch sind.

