Vom Rechtsextremismus geht nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) derzeit die größte Gefahr für die Demokratie aus. Die Anzahl der Rechtsextremisten im Land habe sich im vergangenen Jahr um 85 auf 735 erhöht. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht 2019 hervor, den Lewentz am Montag zusammen mit dem Präsidenten des Verfassungsschutzes, Elmar May, vorgelegt hat. Von diesen 85 rechtsextremistischen Personen seien 70 der AfD zuzurechnen – entweder dem inzwischen aufgelösten innerparteilichen „Flügel“ oder der „Jungen Alternativen“. Der Flügel ist inzwischen vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden, die Jugendorganisation gilt noch immer als Prüffall. Die rheinland-pfälzische Taskforce „Gewaltaufrufe rechts“ habe bisher mehr als 60 relevante Sachverhalte ermittelt und an die Strafverfolgungsbehörden gemeldet, sagte Lewentz.