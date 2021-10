Eine 85-Jährige ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall bei Steinalben (Landkreis Südwestpfalz) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau auf der Bundesstraße 270 aus Kaiserslautern in Richtung Waldfischbach-Burgalben unterwegs. Kurz nach der Abfahrt Steinalben kam sie den Angaben zufolge aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dessen 60-jähriger Fahrer sowie die 58-jährige Beifahrerin wurden schwerverletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Die B270 war mehrere Stunden gesperrt.