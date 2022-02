Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Kaiserslautern ist am Montagabend eine Frau ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Stadtteil Mölschbach zwar löschen, die 83-jährige Bewohnerin jedoch nicht mehr retten, wie die Polizei mitteilte. Das Haus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar.