Auf der Mannheimer Straße in Birkenheide ist es am Montagabend zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Eine 36-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis erfasste nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei kurz vor der Tankstelle mit ihrem Wagen eine 83-jährige Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte. Die Seniorin wurde bei dem Zusammenprall lebensgefährlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuchen durch Ersthelfer verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Die Mannheimer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Um die Unfallursache zu klären, wurde ein Gutachter beauftragt. Zeugen werden gesucht. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 3130 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 934 1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.