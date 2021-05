Ein 82-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Freitagabend in einer Linkskurve geradeaus und prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum. Der 82-Jährige starb an der Unfallstelle. Die Ursache des Unfalls wird noch ermittelt. Die Polizei in Heidelberg sucht nach Zeugen.