Der 82-Jährige, der am 18. September in Mittelbach auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde, ist am Sonntag gestorben. Das teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt auf Anfrage mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht die Obduktion des Leichnams angeordnet. Das Ergebnis liege noch nicht vor, auch auf das Ergebnis des noch am Unfalltag in Auftrag gegebenen unfallanalytischen Gutachtens warte man noch. Unmittelbare Zeugen gebe es nach bisherigem Kenntnisstand nicht, so Weingardt. Wie berichtet, hatte der 82-jährige Radfahrer aus Blieskastel nach bisherigem Ermittlungsstand in der Mertelstraße, an der Einmündung zur Straße Am Bornrech, die Vorfahrt einer von links kommenden 44-jährigen BMW-Fahrerin missachtet und war von deren Auto erfasst worden. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Saarbrücker Winterbergklinik geflogen.