Eine 82-Jährige aus dem Raum Neustadt hat am Samstagmittag einen Unfall am Ortseingang Mußbach verursacht. Laut Polizei verlor die Seniorin aus bislang ungeklärten Gründe die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie habe daraufhin ein vor ihr fahrendes Auto gestreift, sei auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Straßengraben gefahren. Wie die Polizei weiter mitteilt, überfuhr die Frau daraufhin an der Einfahrt eines Supermarktes zuerst ein Reklameschild und kam schließlich mit ihrer Front auf dem Dach eines weiteren Wagens zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an beiden Autos Totalschaden. Der Schaden wird laut Polizei auf 45 000 Euro geschätzt. Beide Beteiligten seien leicht verletzt worden. Die L516 musste nach Angaben der Beamten für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.