Ein 81 Jahre alter Mann ist am frühen Dienstagabend in einem Badesee bei Lampertheim gestorben. Wie die Polizei berichtet, wurde der Leitstellt um 18.45 Uhr eine Person gemeldet, die zu diesem Zeitpunkt seit 30 Minuten beim Badesee des Biedensandbades vermisst wurde. Die Rettungskräfte hätten schließlich den aus Lampertheim stammenden 81-Jährigen in dem Badesee gefunden und an Land gebracht, so die Polizei. Wiederbelebungsversuche seien allerdings erfolglos gewesen. Der Notarzt habe den Tod des Mannes festgestellt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum genauen Hergang des Unglücks aufgenommen.