Ein 81 Jahre alter Radfahrer ist mit zwei Autos zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann wollte ersten Erkenntnissen zufolge am Donnerstag eine Straße in Karlsruhe überqueren und übersah die Autos, wie die Polizei mitteilte. Er sei daraufhin erst seitlich von dem Wagen eines 48-Jährigen erfasst worden, dann auf die Motorhaube eines weiteren Autos gestürzt. „Durch den Unfall erlitt der 81-Jährige schwerste Verletzungen, an denen er trotz umgehend verständigter Rettungskräfte noch an der Unfallstelle verstarb“, hieß es.