Auf einer Landstraße im Saarland zwischen Wallerfangen und Rehlingen (Kreis Saarlouis) hat sich am Donnerstagmorgen, 24. September, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Fahrradfahrer wurde dabei sehr schwer verletzt. Laut Polizei war der 81-jährige Radfahrer aus Dillingen von seiner Heimatstadt nach Wallerfangen unterwegs. Beim Einbiegen in die Landstraße habe er die Vorfahrt eines 65-jährigen Autofahrers aus Rehlingen missachtet. Beim Zusammenprall sei der Radfahrer mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos gestoßen. Der 81-Jährige habe ein offenes Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Er kam in eine Klinik; er schwebe in Lebensgefahr. Die Verletzung sei auch deshalb so schwer, weil er keinen Fahrradhelm getragen habe. Der Autofahrer musste wegen eines Schocks vor Ort medizinisch versorgt werden. Die L 170 bei Wallerfangen blieb für mehrere Stunden gesperrt.