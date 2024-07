Am Samstag gegen 15 Uhr lud eine 81 Jahre alte Frau ihre Einkäufe aus dem Kaufland in der Wormser Straße in Frankenthal in ihr Auto ein. Dabei hatte sie ihre Handtasche im geöffneten Kofferraum liegen. Nachdem sie ihre Einkäufe eingeladen hatte, bemerkte sie laut Polizei, dass die Tasche weg war, in der sich Bargeld und persönliche Dokumente fanden. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, oder an die Polizeiwache Maxdorf, 06237 934-1100, zu wenden.