Am Samstagmorgen, 19. Dezember, hat ein Auto im saarländischen St. Ingbert einen 81-jährigen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Laut Polizei hatte die 64-jährige Autofahrerin vom Marktplatz über den Gehweg in die Schlachthofstraße abbiegen wollen, wo sie den 81-Jährigen auf dem Gehweg übersah. Der Mann, der am Boden lag, wurde spontan von mehreren Ersthelfern versorgt, ehe er ins Krankenhaus kam. Gegen die Fahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.