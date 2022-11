Am Montag gegen 16.30 Uhr ist eine ältere Dame aus Bad Dürkheim Opfer eines Trickbetrügers geworden. Das berichtet die Polizei. Der bislang unbekannte Mann gab sich am Telefon als Beamter der Kriminalpolizei aus und erläuterte der Dame, dass sie die Polizei im Zuge von Ermittlungen gegen die Sparkasse unterstützen solle. Im Laufe des Gesprächs habe er geschickt das Vertrauen der älteren Dame erworben, sodass sie allen Anweisungen des Betrügers folgte und 8000 Euro von ihrem Konto abhob. Das Bargeld wurde am Abend an einen ebenfalls bislang unbekannten Mittäter des Anrufers übergeben. Die ältere Dame sei so geschickt von dem Trickbetrüger manipuliert worden, dass sie erst am nächsten Tag mit einem Angehörigen gesprochen habe, der mit ihr sofort bei der Polizei eine Anzeige erstattete. Bei der angezeigten Anrufernummer handelte es um eine im Internet generierte Nummer, die nicht nachverfolgt werden kann. Doch das war nicht der einzige Fall: Am Montag wurden zwischen 11 und 17 Uhr insgesamt vier Einwohner in Bad Dürkheim von Trick-Betrügern angerufen. Die unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer unterdrückt hatten, gaben sich als Polizeibeamte oder Enkelkinder der Angerufenen aus. Diese reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten Angehörige und die Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es in diesen Fällen zu keinem wirtschaftlichen Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden Sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizei unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.