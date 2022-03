Am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium haben am Mittwoch 800 Schülerinnen und Schüler gemeinsam ein Friedenssymbol in den ukrainischen Landesfarben gebildet. Etwa 35 bis 45 Minuten dauerte es, bis das „Peace-Zeichen“, das einen Durchmesser von etwa 40 Metern hatte, perfekt choreographiert und alle Fotos geschossen waren. „Das ging recht flott. Da haben alle wirklich gut mitgearbeitet“, lobt Hofenfels-Lehrer Christoph Haberer, der die Aktion organisiert hat. Diese wird von einem Spendenaufruf begleitet. Schüler und Eltern können noch bis Dienstag, 22. März, eine beliebige Summe beim jeweiligen Klassenlehrer abgegeben, die den Kriegsopfern in der Ukraine zugutekommen soll. Das Hofenfels plant noch weitere Aktionen, um die Spendensumme aufzubessern. Zum Beispiel den Verkauf von originell verpackten, selbstgemachten Backmischungen durch die Nachhaltigkeits-AG.