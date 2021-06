Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol bei einem Einsatz gegen das organisierte Verbrechen mehr als 800 Verdächtige in über 100 Ländern festgenommen. Es sei eine der bislang größten Polizei-Operationen gewesen, teilte Europol am Dienstag mit. In Deutschland gab es laut Ermittlern mehr als 70 Festnahmen. Schwerpunkt des Polizeieinsatzes war in Hessen. Dem US-amerikanischen FBI und dem australischen AFP war es gelungen, Tausende Kriminelle auf eine Internetplattform zu locken, wo sie vermeintlich verschlüsselte Nachrichten austauschten. Die Ermittler aber konnten mitlesen.